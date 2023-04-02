Стало известно, что за девушка молилась на коленях в Киеве на фоне "бесноватых" танцев у лавры

В соцсетях распространилось видео с девушкой, которая встала на колени и молилась у Киево-Печерской лавры в Киеве на фоне танцев противников канонической Украинской православной церкви. Как оказалось, это певчая хора лавры.

Девушка встала на колени и молилась на фоне танцующих противников УПЦ в Киеве. Видео © Telegram / "Страна"

Смелую девушку зовут Екатерина Ершова. Она, как пишет "Политика страны", поэтесса и бард. Девушка молилась на фоне смеющихся и танцующих противников УПЦ, а затем её поднял с колен и увёл от них некий молодой человек.