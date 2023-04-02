Стало известно, что за девушка молилась на коленях в Киеве на фоне "бесноватых" танцев у лавры
Молившаяся среди противников УПЦ оказалась певчей хора Киево-Печерской лавры
В соцсетях распространилось видео с девушкой, которая встала на колени и молилась у Киево-Печерской лавры в Киеве на фоне танцев противников канонической Украинской православной церкви. Как оказалось, это певчая хора лавры.
Девушка встала на колени и молилась на фоне танцующих противников УПЦ в Киеве. Видео © Telegram / "Страна"
Смелую девушку зовут Екатерина Ершова. Она, как пишет "Политика страны", поэтесса и бард. Девушка молилась на фоне смеющихся и танцующих противников УПЦ, а затем её поднял с колен и увёл от них некий молодой человек.
Ранее Лайф писал, что противники УПЦ организовали рядом с Киево-Печерской лаврой концерт с танцами, стремясь заглушить молитвы верующих. Прихожанка УПЦ встала на колени и пыталась произнести молитву, но в итоге её подняли и увели в сторону.
Напомним, что конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны. Лайф сообщал, что настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, по его заявлениям, отправили под домашний арест. СБУ подозревает священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни".
Telegram / Украинская православная церковь