Певчую, молившуюся на коленях у Киево-Печерской лавры, могли задержать украинские силовики

Певчая Екатерина Ершова, которая молилась на коленях перед провокаторами рядом с Киево-Печерской лаврой, перестала выходить на связь, её могли задержать украинские силовики.

"Вчера её видел. Её искали сегодня, и журналисты искали тоже. И её нигде нет. Скорее всего, её задержали [сотрудники] СБУ", — отметил один из насельников лавры в беседе с РИА "Новости".