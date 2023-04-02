Певчую, молившуюся на коленях у Киево-Печерской лавры, могли задержать украинские силовики
Певчая Ершова, молившаяся рядом с Киево-Печерской лаврой, перестала выходить на связь
Певчая Екатерина Ершова, которая молилась на коленях перед провокаторами рядом с Киево-Печерской лаврой, перестала выходить на связь, её могли задержать украинские силовики.
"Вчера её видел. Её искали сегодня, и журналисты искали тоже. И её нигде нет. Скорее всего, её задержали [сотрудники] СБУ", — отметил один из насельников лавры в беседе с РИА "Новости".
Лайф напоминает, что ранее противники УПЦ организовали рядом с Киево-Печерской лаврой концерт с танцами, стремясь заглушить молитвы верующих. Прихожанка УПЦ встала на колени и пыталась произнести молитву, но в итоге её подняли и увели в сторону. Позже выяснилось, что смелую девушку зовут Екатерина Ершова. Она поэтесса и бард.
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