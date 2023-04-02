Медведев заявил, что Зеленскому воздастся за всё содеянное против Киево-Печерской лавры
Медведев: Власти Украины предстанут перед божьим судом за действия против лавры
Украинским властям воздастся за всё содеянное против Киево-Печерской лавры, они предстанут перед божьим судом. Об этом в телеграм-канале заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Уверен, они (украинские власти. — Прим. Лайфа) предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за всё содеянное", — написал он.
По словам Медведева, действия Киева показывают, что у власти сидят "взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь".
Напомним, на судебное заседание митрополита привезли из больницы, куда он попал ранее из-за плохого самочувствия. СБУ обвиняет священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.
VK / Дмитрий Медведев