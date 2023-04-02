Медведев заявил, что Зеленскому воздастся за всё содеянное против Киево-Печерской лавры

Украинским властям воздастся за всё содеянное против Киево-Печерской лавры, они предстанут перед божьим судом. Об этом в телеграм-канале заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Уверен, они (украинские власти. — Прим. Лайфа) предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за всё содеянное", — написал он.