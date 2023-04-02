На Украине мужчина в военной форме напал на священнослужителя и сорвал богослужение

В украинском городе Хмельницком мужчина в военной форме напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора. Он сорвал богослужение и повредил Священное Евангелие, сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"В Хмельницком мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время Божественной литургии в кафедральном соборе УПЦ. Мужчина совершил нападение на священнослужителя Покровского кафедрального собора", — указано в их заявлении в телеграм-канале.