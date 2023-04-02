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2 апреля, 11:32

На Украине мужчина в военной форме напал на священнослужителя и сорвал богослужение

В украинском городе Хмельницком мужчина в военной форме напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора. Он сорвал богослужение и повредил Священное Евангелие, сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"В Хмельницком мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время Божественной литургии в кафедральном соборе УПЦ. Мужчина совершил нападение на священнослужителя Покровского кафедрального собора", — указано в их заявлении в телеграм-канале.

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На место инцидента вызвали полицию, о случившемся также сообщили в СБУ. Нападавший был задержан по статье "Мелкое хулиганство".

Ранее Лайф писал, что настоятеля Киево-Печерской лавры Павла обязали отбывать домашний арест вдали от обители. Митрополит должен будет носить электронный браслет и до конца мая не посещать богослужения. СБУ обвиняет священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.

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Иван Косицын
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