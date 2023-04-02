Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 17:08

Раскольники из ПЦУ захватили кафедральный собор в Хмельницком

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком. По данным агентства УНН, комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество.

Сторонники ПЦУ штурмуют Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком. Видео © Telegram / Союз православных журналистов

После утренней провокации у собора начала собираться толпа сторонников ПЦУ и радикалов. Митингующие требовали изгнания Украинской православной церкви (УПЦ) из города, толкали верующих и кричали: "Долой московского попа!" Также они предпринимали попытки взять штурмом собор. В итоге им отдали ключи от обители. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно.

Хмельницкая епархия УПЦ предупредила о возможном захвате кафедрального собора

Хмельницкая епархия УПЦ предупредила о возможном захвате кафедрального собора

Ранее Лайф писал, что утром 2 апреля в Хмельницком мужчина в военной форме напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора. На место инцидента вызвали полицию, о случившемся также сообщили в СБУ. Нападавший был задержан по статье "Мелкое хулиганство".

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Союз православных журналистов

Наталья Исакова
  • Новости
  • Религия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров