Раскольники из ПЦУ захватили кафедральный собор в Хмельницком

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком. По данным агентства УНН, комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество.

Сторонники ПЦУ штурмуют Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком. Видео © Telegram / Союз православных журналистов

После утренней провокации у собора начала собираться толпа сторонников ПЦУ и радикалов. Митингующие требовали изгнания Украинской православной церкви (УПЦ) из города, толкали верующих и кричали: "Долой московского попа!" Также они предпринимали попытки взять штурмом собор. В итоге им отдали ключи от обители. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно.