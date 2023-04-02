Хмельницкая епархия УПЦ предупредила о возможном захвате кафедрального собора

Хмельницкая епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) предупредила о возможном захвате её кафедрального собора в городе Хмельницком, на западе Украины, сообщается в телеграм-канале Союза православных журналистов.

"Сегодня собираются захватывать кафедральный собор в городе Хмельницком. Просим молитв!" — говорится в сообщении.

Захват якобы планируется в пять-шесть вечера по украинскому времени (совпадает с московским), другие подробности не приводятся.