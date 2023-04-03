Священников УПЦ могут изгнать из Почаевской лавры

Проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины в Кабинет Министров Украины о расторжении с УПЦ Московского патриархата договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры" инициирован народными избранниками. Законопроект был зарегистрирован сегодня. Если на пленарном заседании нардепы проголосуют за его принятие, то ситуация, которая сейчас разворачивается в стенах Киево-Печерской лавры, произойдёт и в Почаевской Свято-Успенской лавре.