Священников УПЦ могут изгнать из Почаевской лавры
Киевские власти хотят разорвать договор аренды с членами Почаевской Свято-Успенской лавры
Почаевская лавра. Обложка © Shutterstock
Киевские власти намерены лишь каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права на использование Почаевской Свято-Успенской лавры. Соответствующий законопроект внесён в Верховную раду.
Проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины в Кабинет Министров Украины о расторжении с УПЦ Московского патриархата договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры" инициирован народными избранниками. Законопроект был зарегистрирован сегодня. Если на пленарном заседании нардепы проголосуют за его принятие, то ситуация, которая сейчас разворачивается в стенах Киево-Печерской лавры, произойдёт и в Почаевской Свято-Успенской лавре.
Напомним, с 13 марта киевские власти начали разграбление Киево-Печерской лавры и обязали монахов УПЦ покинуть здания до 29 марта, однако те никуда не ушли. Священнослужители обратились в суд, где 26 апреля будет рассмотрена их жалоба на решение властей разорвать договор об аренде объектов обители. При этом суд отказался отложить изгнание монахов до рассмотрения иска, а настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест. Накануне стало известно и о возможном захвате кафедрального собора в городе Хмельницком, на западе Украины.