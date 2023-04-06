Мэр Львова объявил о "завершении истории" УПЦ в городе

Каноническая Украинская православная церковь прекратила существование во Львове — об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Он отчитался, что храмы УПЦ передадут раскольнической Православной церкви Украины или другим организациям. Таким образом, у УПЦ забрали всю собственность.

"За эти два дня завершили историю Московского патриархата в нашем городе", — заявил он в телеграм-канале.