Мэр Львова объявил о "завершении истории" УПЦ в городе
Каноническая Украинская православная церковь прекратила существование во Львове — об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Он отчитался, что храмы УПЦ передадут раскольнической Православной церкви Украины или другим организациям. Таким образом, у УПЦ забрали всю собственность.
"За эти два дня завершили историю Московского патриархата в нашем городе", — заявил он в телеграм-канале.
Садовый рассказал, что деревянная церковь, которую власти считали самостроем, была демонтирована. Храм на улице Бобанича будет использовать религиозная община ПЦУ, помещение на улице Пекарской, принадлежавшее канонической церкви, перепрофилируют для реабилитации военных. Ещё один приход УПЦ на улице Антоновича прекратил богослужения, поскольку владелица помещения разорвала с ним арендное соглашение.
Напомним, весной на Украине усилилось гонение на каноническую УПЦ. Так, например, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Фактически он одобрил разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов УПЦ, которым было предписано покинуть здания до 29 марта. Священнослужители, однако, решили судиться и отказались уходить из обители. Настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест, СБУ обвинила его в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни".