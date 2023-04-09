Украинцам начали вручать повестки из-за попыток помешать захвату собора Александра Невского

Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) попытались захватить кафедральный собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. Об этом сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

Попытка захватить собор УПЦ в Каменце-Подольском. Видео © УПЦ

"Предпринимается попытка захвата кафедрального собора в Каменце-Подольском. По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы", — сказано в сообщении.

Верующие встали на защиту храма, в ответ им пытаются вручить повестки. Внутри собора тем временем идёт богослужение, прихожане перед собором тоже молятся. О попытке захватить собор раскольники объявили накануне. Они через соцсети призывают приходить в собор для штурма и распространяют ложную информацию о церкви.