Украинцам начали вручать повестки из-за попыток помешать захвату собора Александра Невского
Раскольники ПЦУ пошли на штурм собора Александра Невского в Каменце-Подольском
Обложка © Facebook (запрещён в РФ) / Собор святого благовірного князя Олександра Невського
Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) попытались захватить кафедральный собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. Об этом сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
Попытка захватить собор УПЦ в Каменце-Подольском. Видео © УПЦ
"Предпринимается попытка захвата кафедрального собора в Каменце-Подольском. По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы", — сказано в сообщении.
Верующие встали на защиту храма, в ответ им пытаются вручить повестки. Внутри собора тем временем идёт богослужение, прихожане перед собором тоже молятся. О попытке захватить собор раскольники объявили накануне. Они через соцсети призывают приходить в собор для штурма и распространяют ложную информацию о церкви.
Ранее раскольники из ПЦУ захватили Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком. Митингующие требовали изгнания УПЦ из города, толкали верующих и кричали: "Долой московского попа!" Также они предпринимали попытки взять штурмом собор. В итоге им отдали ключи от обители.