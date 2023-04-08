В Сети появилось видео с места смерти чиновника-раскольника у церкви на Украине
Опубликовано видео с места смерти украинца во время захвата храма УПЦ
В соцсетях появилось видео из села Липовец Киевской области, где во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) умер один из нападавших раскольников. Кадры опубликовал Союз православных журналистов. Человеку стало плохо, когда он напал на священника.
Кадры с места смерти украинца во время захвата храма УПЦ. Видео © Telegram / СПЖ — новости Православия
По данным очевидцев, погибшим оказался замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов. Во время конфликта он вырвал у священника крест, после чего бросил его на землю.
Ранее Лайф сообщал, что раскольники из ПЦУ захватили Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком. Митингующие требовали изгнания УПЦ из города, толкали верующих и кричали: "Долой московского попа!" Также они предпринимали попытки взять штурмом собор. В итоге им отдали ключи от обители.
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