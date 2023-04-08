В Сети появилось видео с места смерти чиновника-раскольника у церкви на Украине

В соцсетях появилось видео из села Липовец Киевской области, где во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) умер один из нападавших раскольников. Кадры опубликовал Союз православных журналистов. Человеку стало плохо, когда он напал на священника.

Кадры с места смерти украинца во время захвата храма УПЦ. Видео © Telegram / СПЖ — новости Православия

По данным очевидцев, погибшим оказался замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов. Во время конфликта он вырвал у священника крест, после чего бросил его на землю.