КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 09:32

На территорию Киево-Печерской лавры пришли вооружённые полицейские

На территорию Киево-Печерской лавры пришли вооружённые полицейские, которые блокируют входы в помещения. Об этом заявил Союз православных журналистов Украины.

"Полицейские пытались заблокировать вход в обитель. Сотрудников правоохранительных органов встретили верующие с иконами в руках и с пением пасхального тропаря "Христос воскресе", — сказано в сообщении СПЖ.

Между тем представители заповедника "Киево-Печерская лавра" попали в одно из помещений монастыря канонической УПЦ и опечатали его. Об этом рассказал адвокат лавры Никита Чекман.

"Неизвестные люди (насколько стало известно, это были сотрудники национального заповедника) в сопровождении полиции совершили повреждение имущества монастыря, сломали замки, проникли в помещение 39-го корпуса и провели опечатывание", — отметил он в ходе прямой трансляции УПЦ в соцсетях.

Адвокат подчеркнул, что правоохранители не пустили представителей монастыря и тем самым "вмешались в противоправную деятельность заповедника".

Отца Захария из Киево-Печерской лавры отказались судить из-за песни про Россию

Отца Захария из Киево-Печерской лавры отказались судить из-за песни про Россию

Гонения на каноническую УПЦ на Украине начались в марте. Власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В храмах УПЦ действуют раскольники, причём агрессивно. При штурме одного из соборов они толкнули прихожанку, сломав ей бедро. Глава раскольников потребовал уничтожить "дух Русского мира" в Киево-Печерской лавре.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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