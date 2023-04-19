На территорию Киево-Печерской лавры пришли вооружённые полицейские, которые блокируют входы в помещения. Об этом заявил Союз православных журналистов Украины.

"Полицейские пытались заблокировать вход в обитель. Сотрудников правоохранительных органов встретили верующие с иконами в руках и с пением пасхального тропаря "Христос воскресе", — сказано в сообщении СПЖ.

Между тем представители заповедника "Киево-Печерская лавра" попали в одно из помещений монастыря канонической УПЦ и опечатали его. Об этом рассказал адвокат лавры Никита Чекман.

"Неизвестные люди (насколько стало известно, это были сотрудники национального заповедника) в сопровождении полиции совершили повреждение имущества монастыря, сломали замки, проникли в помещение 39-го корпуса и провели опечатывание", — отметил он в ходе прямой трансляции УПЦ в соцсетях.