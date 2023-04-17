Отца Захария из Киево-Печерской лавры отказались судить из-за песни про Россию

Священнослужителя хотели судить за "пророссийскую" песню, исполненную прихожанами в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Однако в суде сочли, что обвинительный акт "не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины". Кроме того, не было выявлено состава преступления со стороны самого Захария.

Напомним, что отца Захария отстранили от литургий и молебнов ещё в ноябре прошлого года после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о "прославлении России". Служба безопасности Украины уже возбудила уголовное дело по факту этих песнопений, несмотря на объяснение представителей лавры, что частное богослужение перед иконой Божией Матери "Пантанасса" совершается уже много лет и во время молебна поют сами собравшиеся.