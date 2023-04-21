Полиция особого назначения прибыла в Киево-Печерскую лавру и срезала замки в корпусе

Силовики, в том числе полиция особого назначения, в пятницу утром прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. На одном из корпусов монастыря полицейские срезали замки, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в 44-м корпусе Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении в телеграм-канале СПЖ.

В свою очередь, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" совместно с правоохранителями блокируют вход в храм Иконы Божией Матери на территории лавры. По словам юриста, они требуют, чтобы его закрыли.

Обстановка на территории Киево-Печерской лавры. Видео © Telegram / Перший Козацький