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21 апреля, 06:33

Полиция особого назначения прибыла в Киево-Печерскую лавру и срезала замки в корпусе

СПЖ: Полиция особого назначения прибыла в Киево-Печерскую лавру

Силовики, в том числе полиция особого назначения, в пятницу утром прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. На одном из корпусов монастыря полицейские срезали замки, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в 44-м корпусе Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении в телеграм-канале СПЖ.

В свою очередь, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" совместно с правоохранителями блокируют вход в храм Иконы Божией Матери на территории лавры. По словам юриста, они требуют, чтобы его закрыли.

Обстановка на территории Киево-Печерской лавры. Видео © Telegram / Перший Козацький

"Прямо сейчас заповедник в сопровождении полиции блокирует вход в храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" Киево-Печерской лавры, требуют закрыть храм", — написал Чекман в своём телеграм-канале.

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19 апреля Лайф рассказывал, что на территорию Киево-Печерской лавры прибыли вооружённые полицейские, которые заблокировали входы в помещения. А на следующий день оперативные службы приехали в монастырь после сообщений о якобы заложенной там взрывчатке. Прихожане простояли у лавры полтора часа, пока их в итоге не впустили внутрь.

Обложка ©

Telegram / Перший Козацький

Николь Вербер
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