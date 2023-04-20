КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 04:35

На Украине "заминировали" Киево-Печерскую лавру

<p>Пожарные у Киево-Печерской лавры. Фото © Telegram / pravoslavie</p>

Пожарные у Киево-Печерской лавры. Фото © Telegram / pravoslavie

Правоохранительные органы проверяют информацию о взрывчатке в Киево-Печерской лавре. Туда прибыли полицейские и пожарные. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

"Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру "заминировали". В Лавру подтянулись силовики и приехала пожарная машина", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

По данным СПЖ, затем к лавре подъехали взрывотехники с собаками. У входа собираются пришедшие на богослужение прихожане, которых пока не пропускают внутрь.

На территорию Киево-Печерской лавры пришли вооружённые полицейские

На территорию Киево-Печерской лавры пришли вооружённые полицейские

Напомним, что власти Украины одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В храмах УПЦ действуют раскольники, причём агрессивно. При штурме одного из соборов они толкнули прихожанку, сломав ей бедро. Глава раскольников потребовал уничтожить "дух Русского мира" в Киево-Печерской лавре.

Андрей Григорьев
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