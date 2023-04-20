На Украине "заминировали" Киево-Печерскую лавру
Пожарные у Киево-Печерской лавры. Фото © Telegram / pravoslavie
Правоохранительные органы проверяют информацию о взрывчатке в Киево-Печерской лавре. Туда прибыли полицейские и пожарные. Об этом сообщил Союз православных журналистов.
"Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру "заминировали". В Лавру подтянулись силовики и приехала пожарная машина", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
По данным СПЖ, затем к лавре подъехали взрывотехники с собаками. У входа собираются пришедшие на богослужение прихожане, которых пока не пропускают внутрь.
Напомним, что власти Украины одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В храмах УПЦ действуют раскольники, причём агрессивно. При штурме одного из соборов они толкнули прихожанку, сломав ей бедро. Глава раскольников потребовал уничтожить "дух Русского мира" в Киево-Печерской лавре.