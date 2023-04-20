На Украине "заминировали" Киево-Печерскую лавру

Правоохранительные органы проверяют информацию о взрывчатке в Киево-Печерской лавре. Туда прибыли полицейские и пожарные. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

"Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру "заминировали". В Лавру подтянулись силовики и приехала пожарная машина", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.