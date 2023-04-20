Прихожане простояли полтора часа у Киево-Печерской лавры, пока их не впустили силовики

Прихожане, которых не пускали в Киево-Печерскую лавру из-за сообщений о "минировании", прошли внутрь после работы на месте полицейских. Об этом в телеграм-канале сообщил Союз православных журналистов Украины.

Прихожане проходят в Киево-Печерскую лавру. Видео © Telegram / "СПЖ — новости православия"

"В Киево-Печерскую лавру разрешили пройти прихожанам. "Разминирование" окончено, пожарная машина и сапёры уехали", — говорится в сообщении.

Судя по постам СПЖ, силовики приехали в Киево-Печерскую лавру примерно в семь часов утра, затем туда подтянулись и взрывотехники с собаками. Почти полтора часа прихожане простояли у стен обители, пока их не пустили.