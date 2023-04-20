Прихожане простояли полтора часа у Киево-Печерской лавры, пока их не впустили силовики
Собравшихся из-за "минирования" у Киево-Печерской лавры прихожан пустили внутрь
Прихожан не пускают в Киево-Печерскую лавру. Обложка © Telegram / "СПЖ — новости православия"
Прихожане, которых не пускали в Киево-Печерскую лавру из-за сообщений о "минировании", прошли внутрь после работы на месте полицейских. Об этом в телеграм-канале сообщил Союз православных журналистов Украины.
Прихожане проходят в Киево-Печерскую лавру. Видео © Telegram / "СПЖ — новости православия"
"В Киево-Печерскую лавру разрешили пройти прихожанам. "Разминирование" окончено, пожарная машина и сапёры уехали", — говорится в сообщении.
Судя по постам СПЖ, силовики приехали в Киево-Печерскую лавру примерно в семь часов утра, затем туда подтянулись и взрывотехники с собаками. Почти полтора часа прихожане простояли у стен обители, пока их не пустили.
Напомним, накануне днём на территорию Киево-Печерской лавры пришли вооружённые полицейские. Они заблокировали входы в помещения. А сегодня утром в лавру приехали силовики и пожарные для проверки сообщений о взрывчатке.
Гонения на каноническую УПЦ на Украине начались в марте. Власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В храмах УПЦ действуют раскольники, причём агрессивно. При штурме одного из соборов они толкнули прихожанку, сломав ей бедро. Глава раскольников потребовал уничтожить "дух Русского мира" в Киево-Печерской лавре.