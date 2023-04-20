КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 06:45

Прихожане простояли полтора часа у Киево-Печерской лавры, пока их не впустили силовики

Собравшихся из-за "минирования" у Киево-Печерской лавры прихожан пустили внутрь

<p>Прихожан не пускают в Киево-Печерскую лавру. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/pravoslavie/49580" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://t.me/pravoslavie/49578" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"СПЖ — новости православия"</a></p>

Прихожан не пускают в Киево-Печерскую лавру. Обложка © Telegram / "СПЖ — новости православия"

Прихожане, которых не пускали в Киево-Печерскую лавру из-за сообщений о "минировании", прошли внутрь после работы на месте полицейских. Об этом в телеграм-канале сообщил Союз православных журналистов Украины.

Прихожане проходят в Киево-Печерскую лавру. Видео © Telegram / "СПЖ — новости православия"

"В Киево-Печерскую лавру разрешили пройти прихожанам. "Разминирование" окончено, пожарная машина и сапёры уехали", — говорится в сообщении.

Судя по постам СПЖ, силовики приехали в Киево-Печерскую лавру примерно в семь часов утра, затем туда подтянулись и взрывотехники с собаками. Почти полтора часа прихожане простояли у стен обители, пока их не пустили.

Напомним, накануне днём на территорию Киево-Печерской лавры пришли вооружённые полицейские. Они заблокировали входы в помещения. А сегодня утром в лавру приехали силовики и пожарные для проверки сообщений о взрывчатке.

В Каменце-Подольском подростки начали штурмовать храм канонической УПЦ

В Каменце-Подольском подростки начали штурмовать храм канонической УПЦ

Гонения на каноническую УПЦ на Украине начались в марте. Власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В храмах УПЦ действуют раскольники, причём агрессивно. При штурме одного из соборов они толкнули прихожанку, сломав ей бедро. Глава раскольников потребовал уничтожить "дух Русского мира" в Киево-Печерской лавре.

Светлана Оперук
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