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10 апреля, 19:32

В Каменце-Подольском подростки начали штурмовать храм канонической УПЦ

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области раскольники ПЦУ пришли штурмовать храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

"Храм штурмуют подростки, которыми руководят несколько кураторов. Полиция не вмешивается", — говорится в сообщении.


Подростки штурмуют храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Видео © t.me / "СПЖ Новости Православия"

Захваты храмов канонической церкви Украины в Каменце-Подольском продолжаются вторые сутки. Сегодня раскольники принесли плакаты с надписями "УПЦ = ФСБ", а также украинские флаги. Они поют песни и гимн страны, пытаясь заглушить молящихся прихожан.

Когда одна участница раскольнической группировки увидела, что кто-то снимает происходящее, то пообещала верующим, что "завтра возьмёт оружие, вернётся к храму и всех тут расстреляет".

Украинка пообещала "вернуться и расстрелять" прихожан УПЦ, защищающих храм. Видео © t.me / "СПЖ Новости Православия"

Раскольники толкнули прихожанку при штурме УПЦ в Хмельницкой области, сломав ей бедро

Раскольники толкнули прихожанку при штурме УПЦ в Хмельницкой области, сломав ей бедро

Ранее Лайф рассказывал о штурме раскольников ПЦУ собора Александра Невского в Каменце-Подольском. При этом, когда верующие встали на защиту храма, в ответ им попытались вручить повестки.

Обложка ©

t.me / "СПЖ Новости Православия"

Ирина Фальке
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