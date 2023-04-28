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28 апреля, 09:51

Дипломат назвал Байдена позором Америки и объяснил, почему сочувствует Демпартии США

Дипломат Марков: У нас — великий Путин, в США — позор Америки

Американист, политик и дипломат Серей Марков, ставший гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать", высказался о намерении Джо Байдена идти на второй президентский срок. Эксперт назвал нынешнего американского лидера "позором страны" и посочувствовал Демократической партии.

"Я больше 10 лет работал в Демократической партии США, и Хиллари Клинтон была моей непосредственной начальницей. У меня глубокое сочувствие к своим бывшим коллегам по Демократической партии США. Я вам сочувствую. У нас — великий президент Владимир Владимирович Путин, которым восхищаются все в мире, даже враги. У вас — позор Америки. К тому же (избранный. — Прим. Лайфа) в результате фальсифицированных выборов", — подчеркнул Марков.

Сергей Марков назвал Байдена позором Америки и объяснил, почему сочувствует Демпартии США. Видео © YouTube/ "Дайте сказать"

Также эксперт прокомментировал увольнение с канала Fox News ведущего Такера Карлсона. Марков считает, что люди из команды Байдена хотят зачистить информационное поле, но чтобы это не воспринималось как зачистка информационного поля.

А ещё американист Сергей Марков рассказал, почему западная элита изо всех сил не хочет допустить возвращения Трампа в Белый дом и реален ли сценарий "маленькой гражданской войны" за океаном. Полный выпуск шоу "Дайте сказать" смотрите по ссылке.

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Напомним, 25 апреля Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. К началу кампании Джо Байдену будет 82, а к окончанию нового президентского срока, если он победит, ему исполнится 86 лет. Поэтому Белому дому снова приходится отвечать на претензии к возрасту американского лидера. Кроме того, рейтинг Байдена уже упал до рекордно низкой отметки.

Александра Вишнякова
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