Дипломат назвал Байдена позором Америки и объяснил, почему сочувствует Демпартии США
Дипломат Марков: У нас — великий Путин, в США — позор Америки
Американист, политик и дипломат Серей Марков, ставший гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать", высказался о намерении Джо Байдена идти на второй президентский срок. Эксперт назвал нынешнего американского лидера "позором страны" и посочувствовал Демократической партии.
"Я больше 10 лет работал в Демократической партии США, и Хиллари Клинтон была моей непосредственной начальницей. У меня глубокое сочувствие к своим бывшим коллегам по Демократической партии США. Я вам сочувствую. У нас — великий президент Владимир Владимирович Путин, которым восхищаются все в мире, даже враги. У вас — позор Америки. К тому же (избранный. — Прим. Лайфа) в результате фальсифицированных выборов", — подчеркнул Марков.
Сергей Марков назвал Байдена позором Америки и объяснил, почему сочувствует Демпартии США. Видео © YouTube/ "Дайте сказать"
Также эксперт прокомментировал увольнение с канала Fox News ведущего Такера Карлсона. Марков считает, что люди из команды Байдена хотят зачистить информационное поле, но чтобы это не воспринималось как зачистка информационного поля.
А ещё американист Сергей Марков рассказал, почему западная элита изо всех сил не хочет допустить возвращения Трампа в Белый дом и реален ли сценарий "маленькой гражданской войны" за океаном. Полный выпуск шоу "Дайте сказать" смотрите по ссылке.
Напомним, 25 апреля Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. К началу кампании Джо Байдену будет 82, а к окончанию нового президентского срока, если он победит, ему исполнится 86 лет. Поэтому Белому дому снова приходится отвечать на претензии к возрасту американского лидера. Кроме того, рейтинг Байдена уже упал до рекордно низкой отметки.