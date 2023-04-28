Дипломат назвал Байдена позором Америки и объяснил, почему сочувствует Демпартии США

Американист, политик и дипломат Серей Марков, ставший гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать", высказался о намерении Джо Байдена идти на второй президентский срок. Эксперт назвал нынешнего американского лидера "позором страны" и посочувствовал Демократической партии.

"Я больше 10 лет работал в Демократической партии США, и Хиллари Клинтон была моей непосредственной начальницей. У меня глубокое сочувствие к своим бывшим коллегам по Демократической партии США. Я вам сочувствую. У нас — великий президент Владимир Владимирович Путин, которым восхищаются все в мире, даже враги. У вас — позор Америки. К тому же (избранный. — Прим. Лайфа) в результате фальсифицированных выборов", — подчеркнул Марков.

Сергей Марков назвал Байдена позором Америки и объяснил, почему сочувствует Демпартии США. Видео © YouTube/ "Дайте сказать"

Также эксперт прокомментировал увольнение с канала Fox News ведущего Такера Карлсона. Марков считает, что люди из команды Байдена хотят зачистить информационное поле, но чтобы это не воспринималось как зачистка информационного поля.