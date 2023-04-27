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27 апреля, 03:36

Такер Карлсон выступил с первым обращением после ухода с Fox News

Бывший ведущий Fox News Карлсон: В СМИ США запрещают обсуждать важные темы

В средствах массовой информации США есть список табуированных тем. Об этом заявил бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон после своего увольнения. Журналист выступил в "Твиттере" с первым обращением после того, как стал безработным.

Так, по его словам, нельзя поднимать вопросы, определяющие будущее американского народа, включая гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций, природные ресурсы. Экс-телеведущий подчеркнул, что нынешние дискуссии в СМИ — "невероятно глупые" и ничего не значат, а дебаты о важных вещах под запретом по решению обеих политических партий и их доноров.

"Осознание этого наводит депрессию. Однако это не навсегда… Правда восторжествует. Есть достаточно мест, где это пока возможно. Скоро увидимся", — пообещал Карлсон.

Покинувший Fox News Такер Карлсон рассказал о своей "пенсии"

Покинувший Fox News Такер Карлсон рассказал о своей "пенсии"

Напомним, что на днях Такер Карлсон покинул телеканал Fox News. Он считался одним из самых известных телеведущих США. Утверждается, что решение об увольнении было обоюдным.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Анатолий Симоненко
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