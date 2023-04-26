Покинувший Fox News Такер Карлсон рассказал о своей "пенсии"

Экс-ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон, ставший очень популярным благодаря активной критике в адрес президента Джо Байдена, похвастался, что прекрасно проводит свою "пенсию" после ухода с ТВ.

"Я семь лет не ужинал с женой по вечерам в будние дни", — сказал газете Daily Mail Карлсон.

Когда журналиста спросили, какие у него планы на будущее, Карлсон пошутил, что теперь его ожидают закуски.