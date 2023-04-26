Покинувший Fox News Такер Карлсон рассказал о своей "пенсии"
Бывший ведущий Fox News Карлсон признался, что отлично проводит "пенсию"
Такер Карлсон. Фото © Flickr / Gage Skidmore
Экс-ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон, ставший очень популярным благодаря активной критике в адрес президента Джо Байдена, похвастался, что прекрасно проводит свою "пенсию" после ухода с ТВ.
"Я семь лет не ужинал с женой по вечерам в будние дни", — сказал газете Daily Mail Карлсон.
Когда журналиста спросили, какие у него планы на будущее, Карлсон пошутил, что теперь его ожидают закуски.
Напомним, что на днях Такер Карлсон покинул телеканал Fox News. Он считался одним из самых известных телеведущих США. Утверждается, что решение об увольнении было обоюдным.