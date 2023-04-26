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26 апреля, 20:00

Покинувший Fox News Такер Карлсон рассказал о своей "пенсии"

Бывший ведущий Fox News Карлсон признался, что отлично проводит "пенсию"

<p>Такер Карлсон. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/51771495255/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gage Skidmore</a></p>

Такер Карлсон. Фото © Flickr / Gage Skidmore

Экс-ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон, ставший очень популярным благодаря активной критике в адрес президента Джо Байдена, похвастался, что прекрасно проводит свою "пенсию" после ухода с ТВ.

"Я семь лет не ужинал с женой по вечерам в будние дни", — сказал газете Daily Mail Карлсон.

Когда журналиста спросили, какие у него планы на будущее, Карлсон пошутил, что теперь его ожидают закуски.

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Напомним, что на днях Такер Карлсон покинул телеканал Fox News. Он считался одним из самых известных телеведущих США. Утверждается, что решение об увольнении было обоюдным.

Анатолий Симоненко
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