КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 19:38

Соловьёв предложил работу американскому ведущему – критику Байдена

Такеру Карлсону предложили работу на российском телеканале "Соловьёв Live"

Команда телеканала "Соловьёв.Live" предложила американскому телеведущему Такеру Карлсону, уволившемуся с Fox News, приехать работать в Россию.

"Дорогой Такер! СМИ США потеряли свой последний голос разума. <…> Мы с удовольствием предложим вам работу в качестве эксперта или ведущего, если вам покажется интересным данное предложение", — говорится в письме Такеру, опубликованному в телеграм-канале "Соловьёв".

Сообщение также сопровождается ироничным заверением Соловьёва, что в России за свою позицию по отношению к Байдену переживать не стоит.

"Такер, приходи к нам. У нас можно не бояться ругать Байдена", — говорится в обращении.

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Как писал Лайф ранее, критиковавший Байдена телеведущий Карлсон уволился с Fox News. Его последний эфир в этом СМИ состоялся 21 апреля.

Напомним, телеведущий Такер Карлсон, например, заявлял о том, что американский лидер теряет способность разговаривать. Кроме того, Карлсон рассказал о лжи администрации Байдена о диверсии на "Северных потоках". А президента Украины Владимира Зеленского ведущий называл "инструментом полного уничтожения".

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Арина Родионова
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