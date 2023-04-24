Соловьёв предложил работу американскому ведущему – критику Байдена

Команда телеканала "Соловьёв.Live" предложила американскому телеведущему Такеру Карлсону, уволившемуся с Fox News, приехать работать в Россию.

"Дорогой Такер! СМИ США потеряли свой последний голос разума. <…> Мы с удовольствием предложим вам работу в качестве эксперта или ведущего, если вам покажется интересным данное предложение", — говорится в письме Такеру, опубликованному в телеграм-канале "Соловьёв".

Сообщение также сопровождается ироничным заверением Соловьёва, что в России за свою позицию по отношению к Байдену переживать не стоит.

"Такер, приходи к нам. У нас можно не бояться ругать Байдена", — говорится в обращении.