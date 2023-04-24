Соловьёв предложил работу американскому ведущему – критику Байдена
Такеру Карлсону предложили работу на российском телеканале "Соловьёв Live"
Команда телеканала "Соловьёв.Live" предложила американскому телеведущему Такеру Карлсону, уволившемуся с Fox News, приехать работать в Россию.
"Дорогой Такер! СМИ США потеряли свой последний голос разума. <…> Мы с удовольствием предложим вам работу в качестве эксперта или ведущего, если вам покажется интересным данное предложение", — говорится в письме Такеру, опубликованному в телеграм-канале "Соловьёв".
Сообщение также сопровождается ироничным заверением Соловьёва, что в России за свою позицию по отношению к Байдену переживать не стоит.
"Такер, приходи к нам. У нас можно не бояться ругать Байдена", — говорится в обращении.
Как писал Лайф ранее, критиковавший Байдена телеведущий Карлсон уволился с Fox News. Его последний эфир в этом СМИ состоялся 21 апреля.
Напомним, телеведущий Такер Карлсон, например, заявлял о том, что американский лидер теряет способность разговаривать. Кроме того, Карлсон рассказал о лжи администрации Байдена о диверсии на "Северных потоках". А президента Украины Владимира Зеленского ведущий называл "инструментом полного уничтожения".
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