"Приказали игнорировать": Телеведущий сделал громкое заявление о состоянии Байдена
Телеведущий Fox News Карлсон: Байден теряет способность разговаривать
Телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден теряет способность разговаривать. Но об этом, как уточнил он, говорить публично не положено.
"Мы показали миллион подобных отрывков за последние годы. Можем показать ещё миллион, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. На данный момент он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить", — заявил Карлсон, продемонстрировав фрагмент выступления Байдена, где тот заговаривается.
Такер выразил мнение, что президенту уже не хватает физических и умственных способностей, чтобы управлять государством. Журналист подчеркнул, что это не информационная атака, а его наблюдение. Карлсон также рассказал, что подобные проблемы Байдена СМИ рекомендовано игнорировать.
"Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это", — поделился ведущий.
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Ранее Лайф писал, что в США усомнились в психическом здоровье Байдена. Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити обратил внимание на целый ряд ошибок и странных ситуаций, которые происходят с главой Белого дома в последнее время.
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