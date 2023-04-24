Критиковавший Байдена телеведущий Карлсон уволился с Fox News
Американский телеканал Fox News покинул один из самых известных ведущих Такер Карлсон. Уточняется, что решение об увольнении было обоюдным.
"Последняя программа господина Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля", — сказано в сообщении.
Вместо Карлсона программу в вечерний прайм-тайм будет вести временный ведущий. Затем телеканал назначит постоянного. Чем будет заниматься покинувший свой пост знаменитый телеведущий, пока не уточняется.
Напомним, телеведущий Такер Карлсон отметился своей критикой президента США Джо Байдена. К примеру, он заявлял о том, что американский лидер теряет способность разговаривать. Кроме того, Карлсон рассказал о лжи администрации Байдена о диверсии на "Северных потоках". А президента Украины Владимира Зеленского ведущий называл "инструментом полного уничтожения".
Getty Images / Jason Koerner