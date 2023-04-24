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24 апреля, 16:32

Критиковавший Байдена телеведущий Карлсон уволился с Fox News

Американский телеканал Fox News покинул один из самых известных ведущих Такер Карлсон. Уточняется, что решение об увольнении было обоюдным.

"Последняя программа господина Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля", — сказано в сообщении.

Вместо Карлсона программу в вечерний прайм-тайм будет вести временный ведущий. Затем телеканал назначит постоянного. Чем будет заниматься покинувший свой пост знаменитый телеведущий, пока не уточняется.

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Напомним, телеведущий Такер Карлсон отметился своей критикой президента США Джо Байдена. К примеру, он заявлял о том, что американский лидер теряет способность разговаривать. Кроме того, Карлсон рассказал о лжи администрации Байдена о диверсии на "Северных потоках". А президента Украины Владимира Зеленского ведущий называл "инструментом полного уничтожения".

Обложка ©

Getty Images / Jason Koerner

Илья Суриков
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