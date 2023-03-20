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19 марта, 22:49

Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире и перепугала коллег

В США ведущая прогноза погоды KCAL Карлсон потеряла сознание в прямом эфире

В США телеканалу KCAL пришлось прервать новостной выпуск из-за того, что ведущая прогноза погоды Алисса Карлсон упала в обморок в прямом эфире.

Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире. Видео © Twitter / @grisou1701

Запись эфира распространилась по Сети. Инцидент случился сразу после того, как ведущие новостей передали слово Карлсон. Она вдруг закатила глаза, начала склоняться к столу и вдруг упала за него. Коллегам пришлось в срочном порядке объявить перерыв в эфире.

Согласно сообщению телеканала в "Твиттере", Карлсон сейчас восстанавливается, отдыхает и в скором времени обещает вернуться к работе. В соцсетях она поблагодарила всех, кто за неё переживает.

"Спасибо за ваши добрые пожелания. Меня уже выписали из больницы, и я в порядке. Много сплю и даже позволяю себе пиццу", — написала ведущая прогноза погоды.

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Ранее в России ведущему телеканала тоже стало плохо в прямом эфире. Это случилось во время выпуска об оказании первой медицинской помощи. Мужчина, как и Карлсон, потерял сознание.

Обложка ©

Twitter / @grisou1701

Анатолий Симоненко
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