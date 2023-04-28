"Куда, чёрт возьми, мне идти": Трамп высмеял Байдена, изобразив его потери в пространстве

Экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга спародировал американского лидера Джо Байдена, который в ходе выступлений периодически теряется в пространстве. Видео выступления бывшего американского лидера пользователи опубликовали в "Твиттере".

Трамп спародировал Байдена во время выступления на предвыборном митинге. Видео © Twitter / alx

"Как думаете, будет хоть раз такое, что он встанет и скажет: "Я баллотируюсь в президенты. Куда мне идти, куда, чёрт возьми, мне идти? Я хочу уйти", — сказал Трамп, изобразив жестом и мимикой потерю в пространстве, которые случаются с Байденом.

Поводом для шуток послужило заранее записанное видео Байдена, на котором он официально заявил о выдвижении кандидатом на второй срок. Трамп заметил, что мог бы поступить так же, вместо того чтобы выступать перед своими сторонниками, однако они явно были бы не в восторге.