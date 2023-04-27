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26 апреля, 23:18

Байден опять засветил шпаргалку, и там есть написанные по слогам слова

Байден попался на использовании шпаргалки с написанными по слогам словами

На пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне президент США случайно показал публике заготовленную "шпаргалку". Газета New York Post обратила внимание, что на листке с фотографией, которую перевернул Джо Байден, были фотография, должность и фамилия корреспондента, а также и вопрос, который сотрудница СМИ должна была озвучить.

Шпаргалка для Бйдена. Фото © New York Post

Шпаргалка для Бйдена. Фото © New York Post

"Как ВЫ увязываете ВАШИ приоритеты во внутренней политике — например, переориентацию производства полупроводников — с внешней политикой, основанной на альянсах?"гласил первый вопрос, адресованный Байдену.

Шпаргалка для Байдена. Фото © New York Post

Шпаргалка для Байдена. Фото © New York Post

Над вопросом, написанным практически по слогам, была размещена фотография журналистки издания Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. Чтобы президент не ошибся, фамилия корреспондента была написана в транскрипции и по слогам.

"Садитесь на СВОЁ место": Байден засветил шпаргалку с подсказками его действий на мероприятии

"Садитесь на СВОЁ место": Байден засветил шпаргалку с подсказками его действий на мероприятии

Как писал ранее Лайф, ранее Байден публично опозорился, рассказывая о смерти собственного дедушки. Он сообщил, что тот умер за две недели до его рождения, причём якобы в той же самой больнице. Но это оказалось неправдой.

К слову, с Байденом постоянно происходят какие-то неурядицы, американский лидер уже запомнился всему миру своими конфузами, оговорками, падениями и пожатием рук невидимкам. Президент США, в частности, множество раз путал названия стран, имена и должности коллег, забывал о гибели собственного сына, а также давал поводы для провокационных заголовков, нюхая волосы девочек. При этом Байден хочет баллотироваться на второй президентский срок.

Обложка ©

Flickr / The White House

Арина Родионова
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