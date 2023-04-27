Байден опять засветил шпаргалку, и там есть написанные по слогам слова

На пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне президент США случайно показал публике заготовленную "шпаргалку". Газета New York Post обратила внимание, что на листке с фотографией, которую перевернул Джо Байден, были фотография, должность и фамилия корреспондента, а также и вопрос, который сотрудница СМИ должна была озвучить.

Шпаргалка для Бйдена. Фото © New York Post

"Как ВЫ увязываете ВАШИ приоритеты во внутренней политике — например, переориентацию производства полупроводников — с внешней политикой, основанной на альянсах?" — гласил первый вопрос, адресованный Байдену.

Шпаргалка для Байдена. Фото © New York Post

Над вопросом, написанным практически по слогам, была размещена фотография журналистки издания Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. Чтобы президент не ошибся, фамилия корреспондента была написана в транскрипции и по слогам.

Как писал ранее Лайф, ранее Байден публично опозорился, рассказывая о смерти собственного дедушки. Он сообщил, что тот умер за две недели до его рождения, причём якобы в той же самой больнице. Но это оказалось неправдой.