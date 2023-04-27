Байден опять засветил шпаргалку, и там есть написанные по слогам слова
Байден попался на использовании шпаргалки с написанными по слогам словами
На пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне президент США случайно показал публике заготовленную "шпаргалку". Газета New York Post обратила внимание, что на листке с фотографией, которую перевернул Джо Байден, были фотография, должность и фамилия корреспондента, а также и вопрос, который сотрудница СМИ должна была озвучить.
Шпаргалка для Бйдена. Фото © New York Post
"Как ВЫ увязываете ВАШИ приоритеты во внутренней политике — например, переориентацию производства полупроводников — с внешней политикой, основанной на альянсах?" — гласил первый вопрос, адресованный Байдену.
Шпаргалка для Байдена. Фото © New York Post
Над вопросом, написанным практически по слогам, была размещена фотография журналистки издания Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. Чтобы президент не ошибся, фамилия корреспондента была написана в транскрипции и по слогам.
Как писал ранее Лайф, ранее Байден публично опозорился, рассказывая о смерти собственного дедушки. Он сообщил, что тот умер за две недели до его рождения, причём якобы в той же самой больнице. Но это оказалось неправдой.
К слову, с Байденом постоянно происходят какие-то неурядицы, американский лидер уже запомнился всему миру своими конфузами, оговорками, падениями и пожатием рук невидимкам. Президент США, в частности, множество раз путал названия стран, имена и должности коллег, забывал о гибели собственного сына, а также давал поводы для провокационных заголовков, нюхая волосы девочек. При этом Байден хочет баллотироваться на второй президентский срок.
Flickr / The White House