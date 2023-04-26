Деменция прогрессирует: Байден публично опозорился, рассказывая о смерти собственного дедушки

Американский лидер Джо Байден в очередной раз опозорился в ходе публичного выступления. На этот раз он перепутал дату смерти собственного деда. Рассказывая о родственнике, президент США сообщил, что тот умер за две недели до его рождения, причём якобы в той же самой больнице. Однако, как оказалось, Байден сказал неправду.

Байден публично опозорился, рассказывая о смерти собственного дедушки. Видео © Telegram / Пул №3

"Подумайте об этом: мой дедушка, которого я никогда не видел, умер в той же больнице, где родился я спустя две недели", — заявил американский лидер, выступая на Конференции строительных профсоюзов Северной Америки.

Между тем, согласно данным из открытых источников, дедушка нынешнего президента США скончался в Балтиморе, штат Мэриленд, в сентябре 1941 года, а Байден родился в ноябре 1942 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Выходит, что "Джо деменция" либо обманывает, либо сам уже не знает, что является правдой, а что вымыслом.