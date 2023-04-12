"С ним что-то не так": Трамп не верит в планы Байдена о переизбрании
Трамп сомневается в планах Байдена переизбраться в 2024 году
Бывший президент США Дональд Трамп не верит в планы действующего американского лидера Джо Байдена вновь участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
"На мой взгляд, с моей стороны почти неприемлемо так говорить, но я не представляю, как это возможно. С ним что-то не так", — сказал Трамп.
Экс-президент также напомнил о том, что в недавней беседе с журналистами Байден не смог ответить на вопрос, какое количество времени он ещё планирует оставаться у власти.
Ранее бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что мир приблизился к порогу ядерной третьей мировой войны по вине американского президента Джо Байдена и его администрации. Об этом экс-глава Белого дома заявил на фоне предъявленных ему обвинений.
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