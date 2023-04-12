"С ним что-то не так": Трамп не верит в планы Байдена о переизбрании

Бывший президент США Дональд Трамп не верит в планы действующего американского лидера Джо Байдена вновь участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"На мой взгляд, с моей стороны почти неприемлемо так говорить, но я не представляю, как это возможно. С ним что-то не так", — сказал Трамп.

Экс-президент также напомнил о том, что в недавней беседе с журналистами Байден не смог ответить на вопрос, какое количество времени он ещё планирует оставаться у власти.