Трамп обозвал Байдена из-за бегства США из Афганистана

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в попытке переложить на него ответственность за поспешный выход американских войск из Афганистана. Те события 2021 года он счёл "некомпетентной сдачей".

"У этих идиотов в Белом доме, которые систематически разрушают нашу страну во главе с самым большим идиотом из всех, безнадёжным Джо Байденом, появилась новая игра в дезинформацию — обвинять "Трампа" в их крайне некомпетентной сдаче Афганистана", — написал бизнесмен в своей социальной сети Truth Social.

Он считает, что Байден приказом в первую очередь вывозить военных вместо гражданских допустил захват "Талибаном"* военной техники и оружия на 85 млрд долларов. Также были жертвы среди американских военнослужащих.

"В этом виноват лишь Байден — и никто другой!" — отметил Трамп.