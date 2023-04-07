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7 апреля, 01:55

Трамп обозвал Байдена из-за бегства США из Афганистана

Трамп назвал Байдена идиотом и напомнил о потерях при уходе из Афганистана

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в попытке переложить на него ответственность за поспешный выход американских войск из Афганистана. Те события 2021 года он счёл "некомпетентной сдачей".

"У этих идиотов в Белом доме, которые систематически разрушают нашу страну во главе с самым большим идиотом из всех, безнадёжным Джо Байденом, появилась новая игра в дезинформацию — обвинять "Трампа" в их крайне некомпетентной сдаче Афганистана", — написал бизнесмен в своей социальной сети Truth Social.

Он считает, что Байден приказом в первую очередь вывозить военных вместо гражданских допустил захват "Талибаном"* военной техники и оружия на 85 млрд долларов. Также были жертвы среди американских военнослужащих.

"В этом виноват лишь Байден — и никто другой!" отметил Трамп.

Трамп назвал самый позорный момент в истории США

Трамп назвал самый позорный момент в истории США

Напомним, военная миссия США в Афганистане завершилась 31 августа 2021 года. Такое решение принял американский президент Джо Байден. Тем же летом боевики движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

https://www.flickr.com/photos/whitehouse45/50832078876/

Андрей Григорьев
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