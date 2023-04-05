Трамп назвал самый позорный момент в истории США

"Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму 85 миллиардов долларов, лучшее в мире военное оборудование, потеряли 13 блистательных жизней. <...> По моему мнению, это самое позорное время в истории нашей страны", — заявил Трамп, выступая в своей резиденции в штате Флорида.