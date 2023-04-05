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5 апреля, 01:42

Трамп назвал самый позорный момент в истории США

Трамп назвал уход из Афганистана самым позорным моментом в истории США

Вывод американских военных из Афганистана стал самым позорным моментом в истории США. Так считает бывший президент страны Дональд Трамп.

"Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму 85 миллиардов долларов, лучшее в мире военное оборудование, потеряли 13 блистательных жизней. <...> По моему мнению, это самое позорное время в истории нашей страны", заявил Трамп, выступая в своей резиденции в штате Флорида.

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Напомним, военная миссия США в Афганистане завершилась 31 августа 2021 года. Такое решение принял американский президент Джо Байден. Тем же летом боевики движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана.

* Деятельность движения запрещена ООН.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Юлия Коновалова
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