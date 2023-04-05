Трамп назвал самый позорный момент в истории США
Трамп назвал уход из Афганистана самым позорным моментом в истории США
Вывод американских военных из Афганистана стал самым позорным моментом в истории США. Так считает бывший президент страны Дональд Трамп.
"Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму 85 миллиардов долларов, лучшее в мире военное оборудование, потеряли 13 блистательных жизней. <...> По моему мнению, это самое позорное время в истории нашей страны", — заявил Трамп, выступая в своей резиденции в штате Флорида.
Напомним, военная миссия США в Афганистане завершилась 31 августа 2021 года. Такое решение принял американский президент Джо Байден. Тем же летом боевики движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана.
* Деятельность движения запрещена ООН.
Flickr / Gage Skidmore