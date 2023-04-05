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5 апреля, 02:14

Трамп предупредил о третьей мировой войне из-за руководства Байдена

Трамп заявил, что мир находится на пороге ядерной мировой войны из-за Байдена

Мир приблизился к порогу ядерной третьей мировой войны по вине американского президента Джо Байдена и его администрации. Такое заявление сделал бывший лидер США Дональд Трамп, выступая в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Это (угрозы использования ядерного оружия со стороны других стран. — Прим. Лайфа) вполне может привести под руководством администрации Байдена к третьей мировой ядерной войне с применением всех сил и средств. <...> Мы не очень далеки от этого", — предупредил Трамп.

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Ранее экс-президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после предъявленных ему обвинений по 34 пунктам и заявил, что страна "катится в ад". По его словам, сейчас в Соединённых Штатах происходит вмешательство в выборы невиданного масштаба, которое начинается с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга: именно он и выдвинул обвинение против Трампа.

Обложка ©

Flickr / The White House

Оксана Попова
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