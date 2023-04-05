Трамп предупредил о третьей мировой войне из-за руководства Байдена

Мир приблизился к порогу ядерной третьей мировой войны по вине американского президента Джо Байдена и его администрации. Такое заявление сделал бывший лидер США Дональд Трамп, выступая в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Это (угрозы использования ядерного оружия со стороны других стран. — Прим. Лайфа) вполне может привести под руководством администрации Байдена к третьей мировой ядерной войне с применением всех сил и средств. <...> Мы не очень далеки от этого", — предупредил Трамп.