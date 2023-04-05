"Был бы человек, а статья найдётся": Болтон процитировал Берию, говоря о деле Трампа

"Я сначала подумал о Лаврентии Берии, который был главой НКВД. Он как-то сказал Сталину: "Был бы человек, а статья найдётся", — заявил Болтон.

При этом бывший помощник Трампа уверен, что судебное разбирательство не закончится успехом, так как обвинения в адрес бывшего американского лидера достаточно слабые. Болтон пояснил, что для признания вины необходимо доказать, что 45-й президент Соединённых Штатов пытался скрыть нарушения во время избирательной кампании 2016 года, а сделать это практически невозможно.