"Был бы человек, а статья найдётся": Болтон процитировал Берию, говоря о деле Трампа
Болтон прокомментировал обвинения в адрес Трампа приписываемыми Берии словами
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон процитировал приписываемые Лаврентию Берии слова, комментируя предъявление обвинений экс-лидеру Америки Дональду Трампу.
"Я сначала подумал о Лаврентии Берии, который был главой НКВД. Он как-то сказал Сталину: "Был бы человек, а статья найдётся", — заявил Болтон.
При этом бывший помощник Трампа уверен, что судебное разбирательство не закончится успехом, так как обвинения в адрес бывшего американского лидера достаточно слабые. Болтон пояснил, что для признания вины необходимо доказать, что 45-й президент Соединённых Штатов пытался скрыть нарушения во время избирательной кампании 2016 года, а сделать это практически невозможно.
Напомним, 4 апреля прокуратура Нью-Йорка официально обвинила Дональда Трампа в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Бывший глава Белого дома присутствовал на заседании лично, оно продлилось около двух часов. Высказываясь о прошедших слушаниях, Трамп назвал их шокирующими, однако "без сюрпризов".