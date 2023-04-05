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5 апреля, 00:40

"Был бы человек, а статья найдётся": Болтон процитировал Берию, говоря о деле Трампа

Болтон прокомментировал обвинения в адрес Трампа приписываемыми Берии словами

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон процитировал приписываемые Лаврентию Берии слова, комментируя предъявление обвинений экс-лидеру Америки Дональду Трампу.

"Я сначала подумал о Лаврентии Берии, который был главой НКВД. Он как-то сказал Сталину: "Был бы человек, а статья найдётся", — заявил Болтон.

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При этом бывший помощник Трампа уверен, что судебное разбирательство не закончится успехом, так как обвинения в адрес бывшего американского лидера достаточно слабые. Болтон пояснил, что для признания вины необходимо доказать, что 45-й президент Соединённых Штатов пытался скрыть нарушения во время избирательной кампании 2016 года, а сделать это практически невозможно.

Напомним, 4 апреля прокуратура Нью-Йорка официально обвинила Дональда Трампа в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Бывший глава Белого дома присутствовал на заседании лично, оно продлилось около двух часов. Высказываясь о прошедших слушаниях, Трамп назвал их шокирующими, однако "без сюрпризов".

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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