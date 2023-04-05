Бывшая порноактриса может стать свидетелем по делу экс-президента США Трампа
Прокуратура намерена привлечь Сторми Дэниелс как свидетеля по делу Трампа
Прокуратура Нью-Йорка намерена привлечь бывшую порноактрису Сторми Дэниелс в качестве свидетеля по делу против экс-президента США Дональда Трампа. Об этом информирует телеканал CNN.
Об этом представители ведомства заявили в ходе судебного заседания, где были предъявлены обвинения бывшему главе Белого дома.
Лайф напоминает, 4 апреля прокуратура Нью-Йорка официально обвинила Дональда Трампа в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Бывший глава Белого дома присутствовал на заседании лично, оно продлилось около двух часов. Сейчас Трамп вернулся в свою резиденцию в штате Флорида после того, как формальный арест с него был снят.