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5 апреля, 00:19

Бывшая порноактриса может стать свидетелем по делу экс-президента США Трампа

Прокуратура намерена привлечь Сторми Дэниелс как свидетеля по делу Трампа

Прокуратура Нью-Йорка намерена привлечь бывшую порноактрису Сторми Дэниелс в качестве свидетеля по делу против экс-президента США Дональда Трампа. Об этом информирует телеканал CNN.

Об этом представители ведомства заявили в ходе судебного заседания, где были предъявлены обвинения бывшему главе Белого дома.

Адвокаты Трампа считают обвинения против него политическими и лишёнными фактов

Адвокаты Трампа считают обвинения против него политическими и лишёнными фактов

Лайф напоминает, 4 апреля прокуратура Нью-Йорка официально обвинила Дональда Трампа в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Бывший глава Белого дома присутствовал на заседании лично, оно продлилось около двух часов. Сейчас Трамп вернулся в свою резиденцию в штате Флорида после того, как формальный арест с него был снят.

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Юлия Коновалова
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