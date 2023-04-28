Рейтинг Байдена упал до рекордно низкой отметки

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена сократился до рекордных 37%. Результаты опроса опубликовала исследовательская группа Gallup.

Последние полтора года показатель одобрения работы Байдена находился на отметке 40%, кроме текущего показателя и 38% в июле 2022 года. По данным Gallup, только Рональд Рейган в начале 1983 года имел более низкий средний показатель среди избранных президентов после Второй мировой войны. Это было вызвано ростом уровня безработицы до 10% после экономического спада 1981–1982 годов.

Опрос проводился с 3 по 25 апреля, а его конец совпал по времени с официальным объявлением Байдена о планах вновь баллотироваться на должность главы государства.