Трамп предрёк США вторую Великую депрессию из-за Байдена
Трамп: США приближаются ко второй Великой депрессии из-за политики Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что политика действующего лидера Джо Байдена ведёт страну ко второй Великой депрессии. Об этом он заявил на митинге сторонников в штате Нью-Гэмпшир.
"США движутся к депрессии, как это было в 1929 году", — выразил мнение Трамп.
По словам бывшего американского лидера, страна испытывает экономические проблемы, наблюдается рост инфляции, а доллар теряет позиции в мире. В свою очередь, в случае победы Трамп обещает добиться снижения цен на энергоносители за счёт увеличения объёмов добычи.
Ранее Лайф писал, что Трамп высмеял Байдена, изобразив его потери в пространстве. Поводом для шуток послужило заранее записанное видео действующего президента, на котором он официально заявил о выдвижении кандидатом на второй срок.
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