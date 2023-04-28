Трамп предрёк США вторую Великую депрессию из-за Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что политика действующего лидера Джо Байдена ведёт страну ко второй Великой депрессии. Об этом он заявил на митинге сторонников в штате Нью-Гэмпшир.

"США движутся к депрессии, как это было в 1929 году", — выразил мнение Трамп.

По словам бывшего американского лидера, страна испытывает экономические проблемы, наблюдается рост инфляции, а доллар теряет позиции в мире. В свою очередь, в случае победы Трамп обещает добиться снижения цен на энергоносители за счёт увеличения объёмов добычи.