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28 апреля, 00:48

Трамп предрёк США вторую Великую депрессию из-за Байдена

Трамп: США приближаются ко второй Великой депрессии из-за политики Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что политика действующего лидера Джо Байдена ведёт страну ко второй Великой депрессии. Об этом он заявил на митинге сторонников в штате Нью-Гэмпшир.

"США движутся к депрессии, как это было в 1929 году", выразил мнение Трамп.

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По словам бывшего американского лидера, страна испытывает экономические проблемы, наблюдается рост инфляции, а доллар теряет позиции в мире. В свою очередь, в случае победы Трамп обещает добиться снижения цен на энергоносители за счёт увеличения объёмов добычи.

Ранее Лайф писал, что Трамп высмеял Байдена, изобразив его потери в пространстве. Поводом для шуток послужило заранее записанное видео действующего президента, на котором он официально заявил о выдвижении кандидатом на второй срок.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Юлия Коновалова
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