Трамп предсказал "крупнейшее поражение США за 200 лет"

Если случится крах доллара как мировой резервной валюты, это станет для США крупнейшим поражением за последние 200 лет. Об этом заявил бывший президент Штатов Дональд Трамп на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации (НСА) в Индиане.

"Наша валюта терпит крах и вскоре перестанет быть мировым стандартом при расчётах, что станет нашим крупнейшим поражением за 200 лет. Это было немыслимо ещё несколько лет назад, но сейчас происходит на наших глазах", — сказал он.

По мнению Трампа, США сейчас в упадке, их "экономика рушится, инфляция вышла из-под контроля". Он назвал немыслимым сближение Москвы и Пекина, восстановление дипотношений Саудовской Аравии и Ирана.

"Китай и Россия, Иран и Северная Корея сформировали угрожающую и разрушительную коалицию", — заявил Трамп, раскритиковал за это Байдена и повторил своё высказывание о том, что США из-за нынешней администрации Белого дома "на самом опасном этапе в истории".