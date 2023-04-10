Трамп нашёл способ избавить США от всех проблем

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп нашёл способ решить все проблемы государства — для этого нужно просто поскорее "избавиться" от нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.

"Лучший и единственный способ решить проблему с Китаем и любую другую проблему, которую мы имеем, — это избавиться от Байдена!" — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также заявил, что при существующей политике Белого дома Америка скатится в третью мировую войну очень быстро, и вести её стране придётся без боеприпасов.