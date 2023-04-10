Бутина предрекла Трампу избрание президентом США благодаря шумихе с арестом
Депутат Бутина: Дело против Трампа приблизит его к победе на выборах в США
Скандал на фоне обвинения Дональда Трампа в финансовых махинациях позволит ему вновь стать президентом США, если демократы не успеют посадить его. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
"Демократы теперь обязаны Трампа посадить, потому что в противном случае они его только что избрали. Посмотрите, как выросли рейтинги просмотров основных кабельных каналов в Соединённых Штатах. Там просто нереальный рост. <...> Полагаем, мы Трампа увидим на следующих выборах, если его не посадят", — сказала депутат в беседе с Ura.ru.
Шумиха с арестом Трампа поможет политику легко выиграть внутренние выборы в Республиканской партии, отмечает Бутина, ведь "очередное шоу лишь увеличило его шансы на избираемость и он однозначно обойдёт всех конкурентов на праймериз".
Лайф напоминает, Дональда Трампа обвиняют в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, а также в проведении скрытых платежей за молчание его любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период избирательной кампании 2016 года. Бывшего американского президента арестовали в Нью-Йорке, однако через полчаса решили отпустить. Один из неангажированных в США телеканалов, Fox News, считает, что Трампа арестовали за составление конкуренции Байдену на выборах.
Getty Images / Andrew Kelly-Pool