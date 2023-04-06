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5 апреля, 23:36

Племянник Кеннеди решил побороться за президентское кресло в США

CNN: Племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США

<p>Роберт Кеннеди. Обложка © ТАСС / ЕРА / CJ GUNTHER</p>

Роберт Кеннеди. Обложка © ТАСС / ЕРА / CJ GUNTHER

Племянник 35-го лидера США Джона Кеннеди — юрист и эколог Роберт Кеннеди — решил принять участие в президентских выборах в 2024 году. По данным CNN, он уже подал заявку от Демократической партии в Федеральную избирательную комиссию.

Информацию подтвердил представитель политика. О намерении участвовать в выборах Роберт Кеннеди заявлял месяц назад. Тогда он писал в "Твиттере": "Если почувствую, что я смогу собрать деньги и мобилизовать достаточно людей, чтобы выиграть, я ворвусь в гонку".

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Кандидату 69 лет, он является сыном младшего брата бывшего американского президента Джона Кеннеди. В материале газеты он указан как ярый антипрививочник и борец за экологию.

О намерении принять участие в президентских выборах в 2024 году сообщил и Дональд Трамп. Конкуренцию ему составит бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, а также политик Вивек Рамасвами. Нынешний лидер США Джо Байден также планирует участвовать в гонке, но официальное заявление на этот счёт он пока не делал.

Оксана Попова
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