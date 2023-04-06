Племянник Кеннеди решил побороться за президентское кресло в США

Племянник 35-го лидера США Джона Кеннеди — юрист и эколог Роберт Кеннеди — решил принять участие в президентских выборах в 2024 году. По данным CNN, он уже подал заявку от Демократической партии в Федеральную избирательную комиссию.

Информацию подтвердил представитель политика. О намерении участвовать в выборах Роберт Кеннеди заявлял месяц назад. Тогда он писал в "Твиттере": "Если почувствую, что я смогу собрать деньги и мобилизовать достаточно людей, чтобы выиграть, я ворвусь в гонку".

Кандидату 69 лет, он является сыном младшего брата бывшего американского президента Джона Кеннеди. В материале газеты он указан как ярый антипрививочник и борец за экологию.