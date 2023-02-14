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14 февраля, 12:51

Стало известно, кто из республиканцев составит конкуренцию Трампу на выборах президента США

Экс-постпред при ООН Никки Хейли объявила о выдвижении кандидатуры на выборы президента США

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году.

"Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты", — заявила она в видеообращении.

Никки Хейли — член Республиканской партии — была губернатором штата Южная Каролина с 2011 по 2017 год, а затем занимала должность постпреда США при ООН до конца 2018 года. Предполагается, что она может составить конкуренцию бывшему президенту США Дональду Трампу, который ещё в прошлом году заявил о намерении участвовать в следующих выборах главы государства.

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При этом ранее о готовности баллотироваться заявлял и экс-помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Причиной он назвал желание препятствовать повторному избранию своего бывшего босса.

Обложка ©

Getty Images / Alex Wong

Александра Вишнякова
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