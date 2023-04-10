Без контекста: Трамп заявил о "третьей мировой войне"
Трамп написал "третья мировая война" в соцсети Truth Social
Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз указал на "третью мировую войну". Соответствующая запись появилась в обращении политика в соцсети Truth Social.
"Третья мировая война", — написал бывший американский лидер.
Запись Трампа в его обращении в соцсети. Скриншот © Truth Social
Дополнительных пояснений и комментариев 45-й президент Соединённых Штатов не привёл.
Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп предупредил о третьей мировой войне из-за руководства нынешнего американского президента Джо Байдена. По его мнению, сейчас мир находится недалеко от этого.
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