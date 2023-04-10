Без контекста: Трамп заявил о "третьей мировой войне"

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз указал на "третью мировую войну". Соответствующая запись появилась в обращении политика в соцсети Truth Social.

Запись Трампа в его обращении в соцсети. Скриншот © Truth Social

Трамп назвал день своего ареста в Нью-Йорке "лучшим в истории"

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп предупредил о третьей мировой войне из-за руководства нынешнего американского президента Джо Байдена. По его мнению, сейчас мир находится недалеко от этого.