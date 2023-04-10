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9 апреля, 21:35

Без контекста: Трамп заявил о "третьей мировой войне"

Трамп написал "третья мировая война" в соцсети Truth Social

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз указал на "третью мировую войну". Соответствующая запись появилась в обращении политика в соцсети Truth Social.

"Третья мировая война", написал бывший американский лидер.

Запись Трампа в его обращении в соцсети. Скриншот © Truth Social

Запись Трампа в его обращении в соцсети. Скриншот © Truth Social

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Дополнительных пояснений и комментариев 45-й президент Соединённых Штатов не привёл.

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп предупредил о третьей мировой войне из-за руководства нынешнего американского президента Джо Байдена. По его мнению, сейчас мир находится недалеко от этого.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Юлия Коновалова
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