В Белом доме ответили на претензии к возрасту Байдена

Претензии относительно возраста президента США Джо Байдена, а ему сейчас 80 лет, высказывались неоднократно высказывались, но он продолжает выполнять свои задачи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы уже слышали это в 2020 году вновь и вновь. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, [то увидите, что] он смог добиться выполнения задач", — цитирует Fox News пресс-секретарь Белого дома Каприн Жан-Пьер.

К началу президентской гонки Джо Байдену будет 82, а к окончанию нового президентского срока, если он победит, нынешнему американскому лидеру исполнится 86 лет.