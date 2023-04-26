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26 апреля, 04:15

В Белом доме ответили на претензии к возрасту Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден выполняет задачи вопреки возрасту

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/52738163307/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The white house</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Flickr / The white house

Претензии относительно возраста президента США Джо Байдена, а ему сейчас 80 лет, высказывались неоднократно высказывались, но он продолжает выполнять свои задачи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы уже слышали это в 2020 году вновь и вновь. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, [то увидите, что] он смог добиться выполнения задач", — цитирует Fox News пресс-секретарь Белого дома Каприн Жан-Пьер.

К началу президентской гонки Джо Байдену будет 82, а к окончанию нового президентского срока, если он победит, нынешнему американскому лидеру исполнится 86 лет.

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Как писал ранее Лайф, Медведев назвал Байдена отчаянным дедом из-за его желания участвовать в выборах. Зампред Совбеза РФ добавил, что на месте американских военных создал бы "бутафорский чемодан" с фальшивыми ядерными кодами.

Арина Родионова
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