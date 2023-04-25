Лавров прокомментировал решение Байдена участвовать в выборах президента США
Лавров — о желании Байдена переизбраться: РФ не вмешивается в дела других стран
РФ не вмешивается в дела других государств, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совете безопасности Организации Объединённых Наций. Так он прокомментировал желание нынешнего американского лидера Джо Байдена участвовать в новых выборах президента в 2024 году.
"В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств", — подчеркнул Лавров.
Ранее Лайф сообщал, что Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. На решение нынешнего президента США отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который назвал американского лидера отчаянным дедом. А политолог Коровин объяснил, почему России выгодна победа Байдена.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ