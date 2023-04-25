Лавров прокомментировал решение Байдена участвовать в выборах президента США

РФ не вмешивается в дела других государств, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совете безопасности Организации Объединённых Наций. Так он прокомментировал желание нынешнего американского лидера Джо Байдена участвовать в новых выборах президента в 2024 году.