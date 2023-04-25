США предрекли "похороны демократии" из-за решения Байдена участвовать в выборах

Решение американского лидера Джо Байдена участвовать в президентских выборах 2024 года "похоронит демократию" в США. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.

"Участие Байдена в президентских выборах 2024 года похоронит американскую "демократию". Это самоубийство!" — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день у американцев нет ни лидера, ни программы дальнейшего развития страны, а однополярный мир, который "престарелый Байден" собирается построить, уже остался в прошлом. По словам Миронова, в случае если избиратели в Штатах начнут думать о реальных интересах и выберут совершенно другую власть, то выведут страну из созданного демократами тупика.