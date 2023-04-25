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25 апреля, 16:38

США предрекли "похороны демократии" из-за решения Байдена участвовать в выборах

Миронов: Решение Байдена участвовать в выборах "похоронит демократию" в США

Решение американского лидера Джо Байдена участвовать в президентских выборах 2024 года "похоронит демократию" в США. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.

"Участие Байдена в президентских выборах 2024 года похоронит американскую "демократию". Это самоубийство!" — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день у американцев нет ни лидера, ни программы дальнейшего развития страны, а однополярный мир, который "престарелый Байден" собирается построить, уже остался в прошлом. По словам Миронова, в случае если избиратели в Штатах начнут думать о реальных интересах и выберут совершенно другую власть, то выведут страну из созданного демократами тупика.

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Ранее Лайф сообщал, что Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-лидер Штатов Дональд Трамп недавно завил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации документов.

Обложка ©

Getty Images / Anna Moneymaker

Наталья Исакова
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