США предрекли "похороны демократии" из-за решения Байдена участвовать в выборах
Миронов: Решение Байдена участвовать в выборах "похоронит демократию" в США
Решение американского лидера Джо Байдена участвовать в президентских выборах 2024 года "похоронит демократию" в США. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.
"Участие Байдена в президентских выборах 2024 года похоронит американскую "демократию". Это самоубийство!" — написал он в телеграм-канале.
Парламентарий отметил, что на сегодняшний день у американцев нет ни лидера, ни программы дальнейшего развития страны, а однополярный мир, который "престарелый Байден" собирается построить, уже остался в прошлом. По словам Миронова, в случае если избиратели в Штатах начнут думать о реальных интересах и выберут совершенно другую власть, то выведут страну из созданного демократами тупика.
Ранее Лайф сообщал, что Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-лидер Штатов Дональд Трамп недавно завил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации документов.
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