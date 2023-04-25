"Горбачёв и Ельцин в одном флаконе": Политолог объяснил, почему России выгодна победа Байдена

Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин в беседе с Лайфом сравнил объявившего о планах баллотироваться на новый срок президента США Джо Байдена с экс-лидерами СССР и России — Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным. Эксперт убеждён, что в случае победы на выборах главы Белого дома "престарелый маразматик" станет не только свидетелем, но и инициатором катастрофы Штатов.

"Мы как раз заинтересованы, чтобы Байден вновь стал президентом США с максимально критическими последствиями для своей родины. Потому что Байден — это Горбачёв и Ельцин в одном флаконе. Просто престарелый маразматик с элементами шизофрении и абсолютно игнорирующий мнение американского большинства одновременно с мнением большинства американских элит", — поделился политолог.

Коровин считает, что Байден войдёт в историю как наихудший президент США, и потому назвал его "находкой для России". Что касается Дональда Трампа, то, по словам эксперта, с ним вполне "можно было бы поладить", но сейчас его действия активно саботируют. Тем не менее Байден "разнесёт Америку, похоже, ещё быстрее, чем антиглобалист Трамп", резюмировал наш собеседник.