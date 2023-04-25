"Горбачёв и Ельцин в одном флаконе": Политолог объяснил, почему России выгодна победа Байдена
Политолог Коровин сравнил Байдена с Горбачёвым и Ельциным
Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин в беседе с Лайфом сравнил объявившего о планах баллотироваться на новый срок президента США Джо Байдена с экс-лидерами СССР и России — Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным. Эксперт убеждён, что в случае победы на выборах главы Белого дома "престарелый маразматик" станет не только свидетелем, но и инициатором катастрофы Штатов.
"Мы как раз заинтересованы, чтобы Байден вновь стал президентом США с максимально критическими последствиями для своей родины. Потому что Байден — это Горбачёв и Ельцин в одном флаконе. Просто престарелый маразматик с элементами шизофрении и абсолютно игнорирующий мнение американского большинства одновременно с мнением большинства американских элит", — поделился политолог.
Коровин считает, что Байден войдёт в историю как наихудший президент США, и потому назвал его "находкой для России". Что касается Дональда Трампа, то, по словам эксперта, с ним вполне "можно было бы поладить", но сейчас его действия активно саботируют. Тем не менее Байден "разнесёт Америку, похоже, ещё быстрее, чем антиглобалист Трамп", резюмировал наш собеседник.
Ранее Лайф сообщал, что Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-лидер Штатов Дональд Трамп недавно завил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации документов.
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