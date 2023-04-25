Медведев рассказал, кто может затмить Байдена и Трампа на выборах в США

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев высказал предположение о возможной победе американского миллиардера Илона Маска на выборах президента США. Об этом он заявил на марафоне "Знание.Первые".

Медведев счёл возможной победу Маска на выборах президента США. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Медведев отметил, что сейчас много говорят о Маске как о новом лице Америки и человек с таким авторитетом действительно может одержать победу на выборах.

"В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больше, чем у того же Трампа или тем более Байдена, — тот же самый этот легендарный Илон. Это тоже было бы интересное развитие событий", — отметил он.