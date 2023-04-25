Медведев рассказал, кто может затмить Байдена и Трампа на выборах в США
Медведев считает, что Илон Маск может победить на выборах президента США
Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев высказал предположение о возможной победе американского миллиардера Илона Маска на выборах президента США. Об этом он заявил на марафоне "Знание.Первые".
Медведев счёл возможной победу Маска на выборах президента США. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Медведев отметил, что сейчас много говорят о Маске как о новом лице Америки и человек с таким авторитетом действительно может одержать победу на выборах.
"В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больше, чем у того же Трампа или тем более Байдена, — тот же самый этот легендарный Илон. Это тоже было бы интересное развитие событий", — отметил он.
Ранее зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил о том, что из-за утраты евро роли универсального платёжного средства Евросоюз может вернуться к использованию национальных валют.
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