КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 08:34

Медведев рассказал, кто может затмить Байдена и Трампа на выборах в США

Медведев считает, что Илон Маск может победить на выборах президента США

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев высказал предположение о возможной победе американского миллиардера Илона Маска на выборах президента США. Об этом он заявил на марафоне "Знание.Первые".

Медведев счёл возможной победу Маска на выборах президента США. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Медведев отметил, что сейчас много говорят о Маске как о новом лице Америки и человек с таким авторитетом действительно может одержать победу на выборах.

"В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больше, чем у того же Трампа или тем более Байдена, — тот же самый этот легендарный Илон. Это тоже было бы интересное развитие событий", — отметил он.

Медведев заявил, что Запад больше не может диктовать человечеству свою волю

Медведев заявил, что Запад больше не может диктовать человечеству свою волю

Ранее зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил о том, что из-за утраты евро роли универсального платёжного средства Евросоюз может вернуться к использованию национальных валют.

Обложка ©

VK / Дмитрий Медведев

Илья Суриков
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • США
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров