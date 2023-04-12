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12 апреля, 09:56

Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным

<p>Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla</p>

Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будет баллотироваться на пост президента США и участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации документов. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Нет, я не выйду (из гонки). Это не моё. Я никогда не сделаю этого", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли что-либо заставить его выйти из гонки, в том числе в случае признания его виновным.

Трамп на этой неделе посетит Нью-Йорк для дачи показаний

Трамп на этой неделе посетит Нью-Йорк для дачи показаний

В начале апреля Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, в том числе ему вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы — порнозвезды Сторми Дэниэлс — в период его избирательной кампании 2016 года. Её прокуратура хочет привлечь к делу в качестве свидетельницы. Трамп лично присутствовал на заседании суда в Нью-Йорке, где его арестовали, но позднее решили отпустить.

Иван Косицын
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