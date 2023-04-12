Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будет баллотироваться на пост президента США и участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации документов. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Нет, я не выйду (из гонки). Это не моё. Я никогда не сделаю этого", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли что-либо заставить его выйти из гонки, в том числе в случае признания его виновным.