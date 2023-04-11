Трамп на этой неделе посетит Нью-Йорк для дачи показаний
ABC: Трамп снова посетит Нью-Йорк для дачи показаний по гражданскому иску
Экс-президент США Дональд Трамп вновь приедет в Нью-Йорк, чтобы дать показания по гражданскому иску генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс на 250 миллионов долларов. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на источники.
По данным издания, это должно произойти в четверг, 13 апреля.
Напомним, 4 апреля Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, в том числе ему вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы — порнозвезды Сторми Дэниэлс — в период его избирательной кампании 2016 года. Её прокуратура хочет привлечь к делу в качестве свидетельницы. Трамп лично присутствовал на заседании суда в Нью-Йорке, где его арестовали, но позднее решили отпустить.
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