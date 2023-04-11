Трамп на этой неделе посетит Нью-Йорк для дачи показаний

Экс-президент США Дональд Трамп вновь приедет в Нью-Йорк, чтобы дать показания по гражданскому иску генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс на 250 миллионов долларов. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на источники.