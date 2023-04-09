Защита Трампа намерена добиваться снятия с него всех 34 обвинений

Защита бывшего президента США Дональда Трампа будет ходатайствовать о снятии с него всех 34 обвинений до следующего судебного заседания, заявил его адвокат Джим Трасти. Он считает, что для этого у стороны есть законодательные основания.

"Есть законодательные основания для требования снятия обвинений. Я ожидаю, что будет несколько хорошо обоснованных ходатайств о снятии обвинений. Всё дело основано на шатких законодательных основаниях, это скорее умственная гимнастика", — сказал он в беседе с телеканалом ABC.

Адвокат отметил, что Манхэттен, в котором рассматривается дело, — твердыня либерализма и активизма, где на прошлых президентских выборах нынешний американский лидер Джо Байден получил 87% голосов.