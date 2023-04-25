Медведев двумя словами оценил желание Байдена участвовать в президентской гонке

Американский лидер Джо Байден, заявивший о планах участвовать в выборах президента США в 2024 году, является отчаянным дедом. Так его назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Байден таки решился. Отчаянный дед", — написал он в телеграм-канале.

Медведев также добавил, что на месте американских военных создал бы "бутафорский чемодан" с фальшивыми ядерными кодами на случай победы 46-го президента США, чтобы избежать непоправимых последствий.