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25 апреля, 14:05

Медведев двумя словами оценил желание Байдена участвовать в президентской гонке

Медведев назвал Байдена отчаянным дедом из-за желания участвовать в выборах

<p>Джо Байден. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/medvedev_telegram/315" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Медведев</a></p>

Джо Байден. Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев

Американский лидер Джо Байден, заявивший о планах участвовать в выборах президента США в 2024 году, является отчаянным дедом. Так его назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Байден таки решился. Отчаянный дед", — написал он в телеграм-канале.

Медведев также добавил, что на месте американских военных создал бы "бутафорский чемодан" с фальшивыми ядерными кодами на случай победы 46-го президента США, чтобы избежать непоправимых последствий.

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Ранее Лайф сообщал, что Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

Никита Осипов
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