Медведев двумя словами оценил желание Байдена участвовать в президентской гонке
Медведев назвал Байдена отчаянным дедом из-за желания участвовать в выборах
Джо Байден. Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев
Американский лидер Джо Байден, заявивший о планах участвовать в выборах президента США в 2024 году, является отчаянным дедом. Так его назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Байден таки решился. Отчаянный дед", — написал он в телеграм-канале.
Медведев также добавил, что на месте американских военных создал бы "бутафорский чемодан" с фальшивыми ядерными кодами на случай победы 46-го президента США, чтобы избежать непоправимых последствий.
Ранее Лайф сообщал, что Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.