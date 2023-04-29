Медведев подправил цели СВО после "наркоманских бредней" Зеленского о Крыме
Медведев призвал к разгрому ВСУ и актам возмездия после слов Зеленского о Крыме
Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock, © ТАСС / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жёстко ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы способности ВСУ вернуть Крым в ходе предстоящего контрнаступления. Он назвал лидера Незалежной киевским псом и объяснил его браваду попыткой угодить хозяевам.
Медведев обратил внимание на четыре главных посыла Зеленского: он требует больше оружия, обещает вернуть Крым, запугивает Запад риском третьей мировой и опасностью растяжения конфликта на десятилетия.
"Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя? Безусловно. Всё это вместе. Но не надо недооценивать даже бредовые выступления. Это ещё и истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров", — объяснил зампред Совбеза.
По его мнению, чтобы "наркоманские бредни" не превратились в реальность, ответом должно быть массовое уничтожение личного состава и военной техники нацистского режима в ходе контрнаступления, полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве, демилитаризация на всей территории Украины. Также Медведев уверен, что нужно осуществить акты возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима "вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности".
Ранее Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ в направлении Крыма. Мечты о полуострове не оставляют и его приспешников. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба захотел превратить Чёрное море в "море НАТО" и демилитаризировать его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, почему этому не бывать.