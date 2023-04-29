Медведев подправил цели СВО после "наркоманских бредней" Зеленского о Крыме

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жёстко ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы способности ВСУ вернуть Крым в ходе предстоящего контрнаступления. Он назвал лидера Незалежной киевским псом и объяснил его браваду попыткой угодить хозяевам.

Медведев обратил внимание на четыре главных посыла Зеленского: он требует больше оружия, обещает вернуть Крым, запугивает Запад риском третьей мировой и опасностью растяжения конфликта на десятилетия.

"Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя? Безусловно. Всё это вместе. Но не надо недооценивать даже бредовые выступления. Это ещё и истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров", — объяснил зампред Совбеза.